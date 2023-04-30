Еще плюс 470: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190510 человек, 3699 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 190510 (+470) человек ликвидировано,

танков - 3699 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7189 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2914 (+6) ед,

РСЗО – 544 (+1)ед,

средства ПВО - 295 (+1) ед,

самолётов – 308 (+0) ед,

вертолётов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),

крылатые ракеты - 932 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6) ед,

специальная техника - 357 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 3 удара по районам сосредоточения россиян – Генштаб.