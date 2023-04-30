На Николаевщине враг обстрелял Очаковскую громаду

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

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"Вчера, 29 апреля, в 19:00 и 30 апреля, в 03:56, враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - сказал Ким.

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В городе Николаев, а также Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Также по информации воздушного командования "Юг", 29 апреля, около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности командования противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня.