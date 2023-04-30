За сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину: один человек погиб
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область, выпустили 135 снарядов, об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 27 обстрелов, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза", - сообщил Прокудин.
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Также председатель Херсонской ОГА отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения", - написал он.
Напомним
Этой ночью российские захватчики обстреляли город Никополь, что на Днепропетровщине, повреждено 7 частных домов, столько же хозяйственных построек.