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На Запорожье за сутки враг нанес удары по 19 населенным пунктам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В прифронтовой зоне на территории Запорожской области в течение прошедших суток враг нанес удары по 19 населенным пунктам. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

За последние сутки российские войска нанесли 69 ударов по 19 городам и селам области.

Детали

«(…) один авиаудар по Преображенке, 5 атак с БПЛА по Чаривному и Полтавке, из РСЗО били по Затишью, Белогорью и Гуляйпольскому, 60 артударов пришлись по Новояковлевке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому и еще 15 населенным пунктам», - сообщил Малашко в своем Телеграм-канале.

Он также сообщил, что есть разрушения, но люди уцелели.

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Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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