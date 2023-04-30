Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
3975

Украина за время войны вернула из российского плена 243 пограничника

Украина за время войны вернула из российского плена 243 пограничника

КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 243 пограничника. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уже 243 пограничника за время, когда начались обмены удалось вернуть домой. С ними работают в дальнейшем медики, чтобы оказать всю необходимую медицинскую квалифицированную помощь», - рассказал Демченко.

Дополнение

26 апреля Украина в ходе очередного обмена освободила из плена 44 человека - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских.

24 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина освободила из российского плена 2 238 человек, из них 140 – гражданских.

Источник: УНН
Теги: плен, пограничники, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.