Выходные и праздники в мае: сколько дней будут отдыхать украинцы

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В мае украинцев ожидает 8 выходных и 23 рабочих дня, пишет УНН.

Раньше в мае были дополнительные выходные, однако на время действия военного положения отменяются все дополнительные выходные связанные с праздниками.

Поэтому, в мае украинцы не будет дополнительных выходных на День труда и День победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Главные праздники и памятные дни мая:

1 мая — День труда;

8 мая — День памяти и примирения и Международный день Красного Креста;

9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы;

14 мая — День матери;

15 мая — Международный день семей;

20 мая — Всеукраинский день Европы;

21 мая — День памяти жертв политических репрессий;

23 мая — Праздник Героев;

28 мая — День Киева и День пограничника.

В православном церковном календаре май обозначен такими праздниками: день памяти Георгия Победоносца (6 мая), благоверных князей Бориса и Глеба (15 мая), день памяти Иоанна Богослова (21 мая), перенесения мощей Николая Чудотворного (22 мая) и самым главным из всех церковных праздников этого месяца - Вознесение Господне (25 мая).

По григорианскому же календарю праздник Вознесения Господня приходится на 18 мая, а уже 28 мая католики будут отмечать Сошествие Святого Духа.