Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские оккупанты за последние дни увеличили интенсивность обстрелов приграничья Сумщины, Черниговщины и части Харьковской области. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Враг не прекращает обстреливать украинское приграничье на тех направлениях, где он был отброшен за пределы нашей государственной границы. Это Черниговщина, Сумщина и часть Харьковской области. Если анализировать последние дни, то видим большую интенсивность обстрелов. В течение суток наши пограничные наряды могут фиксировать и 10, и 20, а иногда даже более 20 обстрелов украинского приграничья», - рассказал Демченко.

По его словам, враг использует артиллерию, минометы и даже авиацию для нанесения ударов по украинской территории.

Дополнение

Российские войска в ночь на 29 апреля обстреляли Сумскую область, сбрасывали авиабомбы на Черниговскую, где есть погибший, а среди раненых – подросток.