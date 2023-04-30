Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
16680

Разведка: командиры российской армии начали жестче карать солдат за проступки – помещают их в «зинданы»

Разведка: командиры российской армии начали жестче карать солдат за проступки – помещают их в «зинданы»

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало новый отчет британской разведки, в котором говорится о том, что российские командиры стали жестче карать военнослужащих рф за нарушение дисциплины, сообщает УНН.

Цитата

«В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, заключая провинившихся солдат в «зинданах» — импровизированных камерах, состоящих из ямы в земле, закрытой металлической решеткой», - говорится в сообщении разведки.

Британское ведомство сообщает, что военнослужащих помещают в такие «зинданы», в частности за пьянство и попытку расторгнуть контракт.

«В первые месяцы войны многие российские командиры относились к дисциплине относительно легко, позволив тем, кто отказался служить в армии, спокойно вернуться домой. То с осени 2022 года было предпринято несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в силах», - говорится в сообщении, опубликованном британским оборонным ведомством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская разведка указала на изменение тактики рф при ракетной атаке

Источник: УНН
Теги: война, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.