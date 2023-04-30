Разведка: командиры российской армии начали жестче карать солдат за проступки – помещают их в «зинданы»

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании опубликовало новый отчет британской разведки, в котором говорится о том, что российские командиры стали жестче карать военнослужащих рф за нарушение дисциплины, сообщает УНН.

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«В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, заключая провинившихся солдат в «зинданах» — импровизированных камерах, состоящих из ямы в земле, закрытой металлической решеткой», - говорится в сообщении разведки.

Британское ведомство сообщает, что военнослужащих помещают в такие «зинданы», в частности за пьянство и попытку расторгнуть контракт.

«В первые месяцы войны многие российские командиры относились к дисциплине относительно легко, позволив тем, кто отказался служить в армии, спокойно вернуться домой. То с осени 2022 года было предпринято несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в силах», - говорится в сообщении, опубликованном британским оборонным ведомством.

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