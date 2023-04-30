В Киеве вырос уровень половодья

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Киеве по сравнению с предыдущими сутками уровень половодья увеличился на 5 см. Аварийных подтоплений пока не зафиксировано Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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«По информации Укргидрометцентра по состоянию на 10:00 29.04.2023 уровень воды в р. Днепр, в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 296 см (по Балтийской системе высот). Температура воды +13*С. Колебания уровня воды в последние дни имеет незначительную амплитуду - по сравнению с предыдущими сутками уровень половодья в пределах столицы увеличился на 5 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый)», - сообщил Попко.

По его словам, на данный момент по Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений.

«До критического уровня воды еще более 1 м. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 25 см - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков», - отметил Попко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 29 апреля уровень воды в реке Днепр, в Киеве возле моста «Метро» составлял 9 291 см (по Балтийской системе высот). Уровень половодья прибавил +1 см.

28 апреля сообщалось, что в Киеве уровень воды в Днепре за сутки существенно упал - на 19 см, после трех дней подъема уровня половодья.