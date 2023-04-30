Оккупанты обстреляли Купянск, поврежден дом и уничтожено 4 авто

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Повреждены частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожено 4 автомобиля. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Telegram, передает УНН.

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«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области», - написал Синегубов.

По его словам, в частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.

«Сегодня в 6:45 утра российские оккупанты нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Повреждены частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожено 4 автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших», - сообщил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что в области продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий.

«За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали почти 11 га территории и обезвредили 123 взрывоопасных предмета», - добавил Синегубов.

Дополнение

За 28 апреля российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.