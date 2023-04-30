На оккупированной Луганщине "бюджетников" заставляют высматривать в небе украинские БПЛА - ОВА

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области оккупационные власти планируют привлечь работников бюджетной сферы к отслеживанию беспилотников. Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

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«После нескольких пожаров на базах и нефтехранилищах и других неприятностей на оккупированных территориях, в так называемой «лнр» решили ввести превентивные меры.

Вместо ПВО или станций РЭБ на улицы, в частности в Ровеньках и Должанске, выведут работников бюджетной сферы. В течение следующих двух недель дежурные группы будут патрулировать небо, ища беспилотники», - сообщил он.

Также Лысогор сообщил, о ситуации на фронте в Луганской области.

«Уже который месяц россияне пробуют штурмовать Белогоровку, но ежедневно наши военные их останавливают на подступах к населенному пункту. Украинские защитники делают все возможное в этой оборонительной операции, снижая атакующий потенциал врага. Противник несет потери в личном составе и технике, снижается его моральное состояние.

Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны врага за прошедшие сутки подверглись Новоселовское, Невское и Белогоровка», - сообщил руководитель ОВО в своем Телеграм-канале.