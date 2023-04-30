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В Одессе жители 19 улиц остались без света из-за ремонтных работ

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одессе из-за ремонтно-восстановительных работ часть абонентов Центрального РЭС без света. Об этом сообщает Одесская городская рада, передает УНН.

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«ДТЭК проводит ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов Центрального РЭС по следующим адресам: Выездная, Дорстроя переулок, Партизанская, Станкостроительная, Столбовая. Работы продолжатся до 15:00», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы планируется закончить в 19:00 по адресам: 1-я Ползунова, 1-й Ползунова пер., Бородинская, Горизонтальная, Магистральная, Николая Аркаса, Нескучная, Патриотическая, Петра Лещенко, Северная, Ползунова, Ученическая, Черновицкий пер.

Дополнение

16 апреля в Борисполе Киевской области были аварийные отключения света.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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