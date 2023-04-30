ВМС: в Черном море дежурит 7 вражеских кораблей

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Военно-морских сил ВСУ не сообщают о носителях ракет «Калибр» на дежурстве в Черном и Азовском морях, однако, один носитель этого типа ракет наблюдается в Средиземном море, передает УНН.

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Как сообщили в ВМС в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, тогда как в Азовском море – 1 вражеский корабль.

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«В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет»,- говорится в сообщении ВМС ВСУ в Телеграмм-канале.

За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море – 31 судно, из них 8 двигались из пролива Босфор;

в Черное море – 17 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

Военные отмечают, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.