После "хлопка" в Крыму стало тревожно и началась эвакуация семей российских военных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Подрыв логистики российских оккупантов – один из элементов подготовки к активным действиям и контрнаступлению украинских военных. И оккупанты это понимают, заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя «хлопок» в Севастополе, передает корреспондент УНН.

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«Очень большая степень тревожности и очень широкие потоки направлены по всем маршрутам куда можно выезжать. Даже среди военных, как они себе считали, в постоянных пунктах базирования, семьи военных мощно эвакуируются. Они чувствуют, что действительно такая угроза есть», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, после «хлопка», который постиг Севастополь, они даже пытаются оформлять себе отпуска для того, чтобы самим выехать за «поребрик».

«Подорванная логистика врага – это один из элементов подготовки к мощным действиям наших Сил обороны, мы об этом говорим уже длительное время. Вот эта работа и является подготовкой к тому широкому полномасштабному наступлению. Поэтому враг чувствует, что у него подорваны ресурсы и начинает маневрировать», - сообщила Гуменюк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника.

Оккупанты заявили, что пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован.