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Вражеский обстрел Купянска: произошло возгорание гаража больницы

Вражеский обстрел Купянска: произошло возгорание гаража больницы

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий вражеского обстрела Купянска на Харьковщине, где разрушены частные жилые дома и произошло возгорание гаража больницы. Начато досудебное расследование, передает УНН.

Цитата

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, утром 30 апреля российские военнослужащие из РСЗО обстреляли Купянск.

«Частично разрушены частные жилые дома, повреждены транспортные средства. Также произошло возгорание гаража больницы», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня утром нанесли удар из РСЗО по центру Купянска. Повреждены частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожено 4 автомобиля.

Источник: УНН
Теги: война, обстрелы, Харьков и Харьковская область
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