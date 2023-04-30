Новости: Криминал и ЧП
30 апреля 2023, 13:00 • Татьяна Юдина • 10950
Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ГСЧС Украины сообщили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, передает УНН.
По информации спасателей, 30 апреля - 01 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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Добавим
В Украине в этом году наблюдается мощное весеннее половодье, что привело к подтоплениям значительных территории и домохозяйств в разных областях. В последние дни уровень воды постепенно спадает.
Источник: УНН
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