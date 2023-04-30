Спасатели предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ГСЧС Украины сообщили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, передает УНН.

По информации спасателей, 30 апреля - 01 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Небольшие дожди и до 23° тепла: синоптики дали прогноз на первые дни мая

Добавим

В Украине в этом году наблюдается мощное весеннее половодье, что привело к подтоплениям значительных территории и домохозяйств в разных областях. В последние дни уровень воды постепенно спадает.