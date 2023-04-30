Изменится ли в мае цена на газ для населения: ответ "Нафтогаза"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Цена на газ для бытовых клиентов “Нафтогаз Украины” останется неизменной еще как минимум на год. Об этом, как сообщает УНН, говорится в сообщении компании.

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” продлила действие тарифного плана “Фиксированный” еще на год, его цена и в дальнейшем будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС). Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

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“Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Несмотря на всю сложность ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне”, — отметил глава Группы “Нафтогаз” Алексей Чернышов.

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Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом “Фиксированный”.