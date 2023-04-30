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20115

Михаил Федоров показал, как работает рота ударных дронов

Михаил Федоров показал, как работает рота ударных дронов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал отчет о работе одной роты ударных дронов, сообщает УНН.

На видео демонстрируется работа 92 ОМБР.

Цитата

«Я уже рассказывал о развитии рот ударных дронов. Это уникальный кейс для армий мира. Они активно формируются, обучаются, укомплектовываются и уничтожают оккупантов. Помощь ударным ротам — одно из направлений работы Армии дронов. Хочу поделиться небольшим отчетом за очень короткий период одной из рот», - подписал чиновник видео с кадрами уничтожения врага ударными дронами.

Федоров отметил, что технологии спасают жизни наших бойцов и помогают уничтожать оккупантов.

«Скорость организационных изменений, обучение, применение системы ситуационной осведомленности, спутниковая связь + БПЛА. Это наше конкурентное преимущество, которое нужно развивать», - добавил министр.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, дроны
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