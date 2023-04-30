В Минобразования рассказали, как в этом году получить аттестаты выпускникам школ

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Выпускники, которые за рубежом могут получить аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях. Аттестаты детей, которые находятся на опасной территории и полностью учились онлайн, будут находиться в управлениях образования. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«Как и в прошлом году все механизмы отработаны, сейчас регистрируется приказ о межведомственном взаимодействии между Министерством образования и науки, Министерством иностранных дел и местными военными администрациями. То есть те дети, которые остались за границей могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях. Если они вернутся, то никаких проблем с выдачей аттестата в Украине не будет», - рассказал Витренко.

Он сообщил, что на временно оккупированных территориях также все вопросы отработаны.

«Что касается временно оккупированных территорий, то также все вопросы уже отработаны, мы имеем опыт прошлого года. Проблем не было и не будет и в этом году. Мы очень хорошо подготовлены для старта проведения выпускной и вступительной компании», - сказал Витренко.

Витренко отметил, что аттестаты тех детей, которые учились полностью онлайн и находятся на опасной территории будут находиться в управлениях образования, не в школах.

«Для тех кто учился онлайн, если это особо опасная территория и было полностью онлайн обучение, то аттестаты будут находиться в управлениях образования, не в школах, потому что в школы идти не безопасно. Для того, чтобы поступить в желаемое заведение высшего образования можно будет указать только номер при регистрации, или даже зарегистрироваться по паспорту, или идентификационному коду. То есть, когда надо будет физически получить аттестат, то можно будет обратиться в управление образования…», - рассказал Витренко.

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