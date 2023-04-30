Президент наградил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" три пограничных отряда

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил почетным знаком отличия “За мужество и отвагу” три пограничных отряда, сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

3 целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины Президент постановил отметить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 79 пограничный отряд, 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого и 10 мобильный пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента.

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30 апреля в Украине отмечается День пограничника.