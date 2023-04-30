Германия официально подтвердила передачу Украине второго ЗРК IRIS-T

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правительство Германии обнародовало информацию о передаче Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM, сообщает УНН.

Первую установку IRIS-T Германия доставила в Украину еще в октябре 2022 года. Кроме того, Берлин обещал передать Украине еще три установки IRIS-T SLM в конце 2022 – начале 2023 года.

Следует добавить, что за последние дни Украина получила от Германии восемь грузовиков Zetros и два автопогрузчика 8x6 с восемью контейнерами.

IRIS-T SLM

Система IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике с местом для восьми ракет, радиолокационной машины и командной машины. Ракеты IRIS-T SLM способны поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

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