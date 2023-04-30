рф стремится взять под контроль многочисленные российские чвк - Буданов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские оккупанты стремятся создать некую главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства. Об этом заявил глава украинской разведки Министерства обороны Кирилл Буданов журналисту американского телеканала PBS Нику Шифрину, передает УНН со ссылкой на ГУР.

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«Начальник ГУР МО Украины сообщил, что сейчас государство-агрессор стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки», - говорится в сообщении.

По словам Буданова, новая структура, которую пытается создать рф, будет иметь целью поставить так называемые пвк под управление российского генерального штаба.

«Россияне стремятся создать некую главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства», — отметил Буданов, подтвердив, что сейчас россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тысяч солдат.

Кроме того, начальника ГУР МО Украины спросили, не являются ли его прогнозы о невозможности россии затягивать войну, а также о ее вероятном распаде, слишком оптимистичными.

«Могу сказать только одно - время покажет. Я остаюсь на своей позиции», - подытожил Буданов.

Дополнение

В Институте изучения войны сообщали, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин пригрозил вывести силы группы из Бахмута, в случае если российское военное командование не предоставит больше боеприпасов его наемникам.