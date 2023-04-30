Уже скоро главные битвы - Зеленский

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже скоро главные битвы. Об этом он сказал во время поздравления украинских пограничников с профессиональным праздником, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уже скоро главные битвы. Мы должны освободить нашу землю и наших людей из русской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы, как на суше, так и на море. Я уверен, что героизм и надежность, стойкость наших пограничных войск мощно помогут Украине на этом важном историческом пути», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что Украина готовится к контрнаступлению.

Зеленский также заявлял, что Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что украинское контрнаступление не нужно воспринимать, как последнюю битву. Украина будет бороться пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или больше контрнаступления - будет два или больше.