МККК не имеет доступа к значительному количеству мест несвободы украинских военнопленных

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Представители МККК не имеют доступа к значительному количеству мест несвободы и, не могут фиксировать состояние здоровья военнопленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сообщается, что в Координационном штабе состоялась встреча с семьями Защитников 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

С родственниками и близкими пленных морских пехотинцев общался представитель Координационного штаба.

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«Он отметил, что информация о местах содержания пленных военнослужащих поступает из разных источников, однако она не может считаться официальной, так как российская федерация не предоставляет соответствующих подтверждений. Также всегда существует вероятность изменения места содержания, потому что пленных могут перевозить», - говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники обратили внимание на то, что их близкие уже год находятся в плену, а это оказывает дополнительное негативное влияние на состояние их здоровья.

«Представитель Штаба отметил, что места содержания должны посещать представители Международного комитета Красного Креста, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Однако страна-агрессор не выполняет взятых на себя обязательств, поэтому представители МККК не имеют доступа к значительному количеству мест несвободы и, соответственно, не имеют возможности фиксировать состояние здоровья военнопленных», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что в современной Европе существуют концлагеря, но фактически отсутствует организация, способная посещать людей в плену и мониторить их состояние.