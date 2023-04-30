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11 человек погибли, четверо госпитализированы в результате утечки газа на севере Индии

11 человек погибли, четверо госпитализированы в результате утечки газа на севере Индии

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Местные СМИ сообщают, что одиннадцать человек погибли и еще четверо были госпитализированы в результате утечки газа в воскресенье в штате Пенджаб на севере Индии, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в промышленной зоне города Лудхияна, но источник утечки газа до сих пор неясен, сообщила полиция информационному агентству Press Trust of India.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии окружили густонаселенный район и эвакуировали жителей.

Власти пытались установить тип газа в утечке, цитирует агентство чиновников по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главный министр штата Бхагвант Манн сказал, что утечка произошла из завода, но не сообщил более подробной информации в своем твите. "Оказывается вся возможная помощь", - написал он.

Добавим

Утечка газа в селе Розвадов на Львовщине, из-за которой накануне отселили местных жителей, прекратилась, людям разрешили вернуться домой.

Источник: УНН
Теги: Индия
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