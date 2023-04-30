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Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам

Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Дин Лижень из Китая обыграл Яна Непомнящего из россии на тайм-брейке и положил конец десятилетнему правлению Магнуса Карлсена в этом формате, выиграв чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года в Астане в воскресенье, передает УНН. Дин стал первым чемпионом мира среди мужчин из Китая.

Детали

В четвертой партии тайм-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счет на тайм-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лиженя.

До этого в партиях с классическим контролем времени шахматисты сыграли вничью – 7:7. Непомнящий трижды вел в счете, но Дин Лижень сумел отыграться.

Непомнящий проиграл уже второй матч за шахматную корону. В 2021 году он потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против Карлсена, но тот отказался защищать титул, и соперником российского шахматиста стал Дин Лижень, занявший на турнире претендентов второе место.

Источник: УНН
Теги: шахматы
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