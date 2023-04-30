Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал чемпионом мира по шахматам

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Дин Лижень из Китая обыграл Яна Непомнящего из россии на тайм-брейке и положил конец десятилетнему правлению Магнуса Карлсена в этом формате, выиграв чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года в Астане в воскресенье, передает УНН. Дин стал первым чемпионом мира среди мужчин из Китая.

Детали

В четвертой партии тайм-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счет на тайм-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лиженя.

До этого в партиях с классическим контролем времени шахматисты сыграли вничью – 7:7. Непомнящий трижды вел в счете, но Дин Лижень сумел отыграться.

Непомнящий проиграл уже второй матч за шахматную корону. В 2021 году он потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против Карлсена, но тот отказался защищать титул, и соперником российского шахматиста стал Дин Лижень, занявший на турнире претендентов второе место.