Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
21435

Король Карл и Камилла наденут на коронацию багрово-пурпурные мантии, которые носил Георг VI

Король Карл и Камилла наденут на коронацию багрово-пурпурные мантии, которые носил Георг VI

фотогалерея

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Британский король Карл наденет на свою коронацию 6 мая мантию, которую когда-то носил его дед король Георг VI на собственной коронации в 1937 году, сообщил Букингемский дворец, передает УНН.

Детали

Карл, сменивший королеву Елизавету после ее смерти в сентябре, будет официально коронован на следующей неделе в лондонском Вестминстерском аббатстве на церемонии, где будут присутствовать главы иностранных государств и чиновники.

Карл и его жена Камилла наденут две мантии на коронацию.

Наряд Камиллы создан Королевской школой рукоделия и связан с темами природы и окружающей среды, как намек на любовь пары к природе.

Во дворце сообщили, что насекомые, в том числе пчелы и жуки, впервые будут изображены на коронационной мантии.

На фотографиях, опубликованных дворцом, члены Королевской школы рукоделия работают над нарядами, которые будет носить Чарльз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Священный шотландский камень привезли в Лондон для коронации

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.