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Армения и Азербайджан проведут переговоры по мирному урегулированию в Вашингтоне

Армения и Азербайджан проведут переговоры по мирному урегулированию в Вашингтоне

Арарат Мирзоян

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Армения и Азербайджан проведут новый раунд переговоров в Вашингтоне в воскресенье, чтобы попытаться нормализовать отношения, сообщил Ереван в субботу после нескольких недель роста напряженности вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона, передает УНН.

Вооруженные силы двух кавказских соседей часто вступали в перестрелки на фоне споров по поводу горного анклава, признанного на международном уровне частью Азербайджана, но населенного преимущественно этническими армянами.

В минувшее воскресенье Азербайджан установил новый контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, проходящем через азербайджанскую территорию дороге в Карабах, которую Армения назвала грубым нарушением режима прекращения огня 2020 года.

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"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Запланирован очередной раунд обсуждений соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщила пресс-секретарь министра Ани Бадалян в Facebook.

Добавим

Несмотря на годы попыток посредничества между ними, Армения и Азербайджан до сих пор не достигли мирного соглашения, которое урегулировало бы нерешенные вопросы, такие как демаркация границ и возвращение пленных.

Источник: УНН
Теги: Армения, переговоры, Азербайджан, Нагорный Карабах
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