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Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавший и погибший

Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавший и погибший

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Белозерку и Одрадокаменку. Тяжелые травмы получил 29-летний мужчина, 58-летняя женщина погибла на месте. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА), передает УНН.

Цитата

«Русская артиллерия в очередной раз атаковала Белозерку. Враг прицельно укрыл огнем жилые дома. Из-за обстрелов тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки он был госпитализирован, врачи борются за жизнь пострадавшего», - говорится в сообщении.

Сообщается, что также враг бил и по Одрадокаменке Тягинской общины.

"Враг попал прямо в жилой дом, из-за чего 58-летняя женщина погибла на месте", - отмечается в сообщении.

Дополнение

российские оккупанты обстреляли территорию больницы пгт Белозерки Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек, трое получили ранения, есть повреждения зданий.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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