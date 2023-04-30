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В Венгрии заявили, что заплатили чрезвычайно высокую цену за войну

В Венгрии заявили, что заплатили чрезвычайно высокую цену за войну

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, якобы заплатила чрезвычайно высокую цену за войну, которою начала рф против Украины, передает УНН.

Сийярто прокомментировал слова Президента Украины Владимира Зеленского, что поведение Венгрии как государства-члена НАТО неуместно.

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«К счастью, это не он решает. Венгерцы уже заплатили за эту войну чрезвычайно высокую цену. На этой войне погибло несколько венгров - членов венгерской общины в Закарпатской области», - написал Сийярто в Facebook.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский, комментируя позицию Венгрии и возможности решения споров с Будапештом, заявил, что называть другом того, кто является врагом Североатлантического Альянса – неадекватная политика.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение россии, чтобы вступить в НАТО.

В МИД на это ответили, что Украина не нуждается в разрешении россии, чтобы стать членом Альянса.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Венгрия не должна комментировать суверенитет нашей страны.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, война, Петер Сийярто
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