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В российской армии сменился командующий тылового обеспечения

В российской армии сменился командующий тылового обеспечения

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Куратором материально-технического обеспечения вс рф, заместителем министра обороны россии назначен генерал-полковник алексей кузьменков, накануне ожидаемого контрнаступления Киева, передает УНН.

Детали

Это объявление поступило после дней слухов об увольнении генерал-полковника михаила мизинцева.

В заявлении министерства обороны россии говорится, что алексей кузьменков – бывший сотрудник национальной гвардии – заменил мизинцева.

"кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны российской федерации, ответственного за тыловое обеспечение вооруженных сил", - говорится в сообщении.

В заявлении не указывается, почему мизинцева заменили только через семь месяцев работы.

Прозванный некоторыми западными СМИ "Мариупольским мясником", мизинцев был назначен на пост тыла через несколько дней после того, как в сентябре прошлого года путин объявил мобилизационную кампанию.

Источник: УНН
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