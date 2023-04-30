КИЕВ. 30 апреля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - Командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, передает УНН.

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"Предметно обсудили широкий круг важных для нас вопросов. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - говорится в сообщении.

"Отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники. Подчеркнул необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии", - сообщил Главнокомандующий Залужный.

Генералы также обсудили вопросы подготовки украинских защитников: "Договорились и в дальнейшем поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины".

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Украинцы "в хорошем положении" для контрнаступления против российских военных заявил комитету Конгресса высокопоставленный военный командующий США в Европе.