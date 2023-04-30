Четыре человека погибли при столкновении сверхлегких самолетов в Испании

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Два сверхлегких самолета столкнулись в воскресенье возле аэродрома на северо-востоке Испании, в результате чего погибли четыре пассажира, сообщили местные власти. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Пожарные обнаружили один самолет в лесистой местности недалеко от аэродрома Мойя к северу от Барселоны после того, как их предупредил свидетель, который видел, как он потерял высоту и разбился, сообщило региональное правительство Каталонии.

«После того, как пожар был потушен, пожарные обнаружили внутри сверхлегкого (самолета) два бездыханных тела», - говорится в сообщении.

Через несколько часов пожарные обнаружили второй поврежденный самолет с двумя мертвыми людьми внутри примерно в 300 метрах от первого.

Власти считают, что два самолета столкнулись в воздухе.

Полиция и органы гражданской авиации начали расследование происшествия.