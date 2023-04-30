Американский авианосец USS George Washington вернется в Японию в 2024 году

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В заявлении ВМФ США было объявлено, что авианосец USS George Washington будет второй раз отправлен в Японию в 2024 году, передает УНН.

Детали

Поздно вечером в субботу военно-морской флот объявил, что авианосец USS Ronald Reagan, пришвартованный на военно-морской базе Йокосука, Япония, вернется в США весной 2024 года, а авианосец USS George Washington вернется в Японию во второй половине 2024 года также заявили в ВМФ.

Военный корабль США George Washington впервые был переброшен в Японию в 2008–2015 годах — это первое развертывание атомного авианосца в японском порту.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что проинформировало мэра Йокосуки Камидзи Кацуаки о передислокации американских авианосцев. Камидзи заявил в своем заявлении, что «продолжающееся присутствие ВМС США важно для мира в Японии и региональной стабильности».

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Город Йокосука расположен в префектуре Канагава, к востоку от столицы Токио.

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Авианосцы США в регионе участвуют в совместных учениях, организованных совместно с Силами самообороны Японии и армией Южной Кореи.