ВМС Швеции и Финляндии переведены в состояние повышенной готовности через российские военные корабли

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Российские корабли были замечены возле подводных кабелей и ветряных электростанций. Шведский и финский флот в настоящее время находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить возможное нападение. Командующий военно-морских сил Швеции Эва Скоог Хаслум предостерегла от возможного российского саботажа в отношении энергосистемы, передает УНН.

Детали

Рядом с ветряными электростанциями и подводными кабелями обнаружено несколько российских кораблей, пишут шведские и финские газеты.

"Мы убеждены, что россия так или иначе нанесла на карту цели", - заявила финской газете Iltalehti командующий шведского флота Эва Скоог Хаслум.

По словам командующего ВМФ, российская активность вокруг шведской и финской подводной инфраструктуры вызывает беспокойство и создает риск саботажа.

Хаслум не вдалась в подробности того, действительно ли российские корабли вторглись на территорию Швеции, но подтвердила, что в этом районе было проведено несколько наблюдений подводных лодок.

По словам главнокомандующего ВМФ, шведский флот находится в постоянной готовности.

"Наш флот очень активен во многих отношениях. Мы там 24 часа в сутки, семь дней в неделю", – рассказала она Aftonbladet.

По ее словам, если шведская энергетическая инфраструктура подвергнется попытке саботажа, военно-морской флот будет готов.

"Нам не нужно так много мобилизовать силы, но мы готовы к действиям с нуля. Мы все время в море. Все наши подразделения готовы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние полгода немецкие истребители 27 раз реагировали на российские самолеты над Балтикой