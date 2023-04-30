За последние десять дней на берег Туниса выбросило 210 тел мигрантов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Береговая охрана Туниса сообщила, что за 10 дней обнаружила около 210 тел мигрантов, выброшенных на центральное побережье страны на фоне роста миграции. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

По словам представителя Национальной гвардии, предварительные осмотры тел показали, что мигранты были из стран Африки к югу от Сахары.

Из 210 мертвых мигрантов, обнаруженных в течение 10 дней, начиная с 18 апреля, около 70 были обнаружены на пляжах восточного Сфакса, соседних островов Керкенна и Махдии. Эти три района являются отправными точками для большинства попыток миграции на итальянское побережье, в частности на отдаленный остров Лампедуза.

Растущее количество мертвых мигрантов захлестнуло больничный морг в Сфаксе, вместимость которого составляет от 30 до 40 тел.

По словам представителя, чтобы ослабить нагрузку на больницы, местные власти работают над ускорением захоронения жертв после проведения тестов ДНК и возможной идентификации родственниками.

В прошлом году местные власти обязались создать специальное кладбище для мигрантов.

Дополнение

После визита в начале этой недели еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йохансон министерство иностранных дел Туниса заявило в своем заявлении в четверг, что Тунис и Европейский союз договорились способствовать добровольному возвращению мигрантов из стран к югу от Сахары в страны их происхождения.

По данным Международной организации по миграции, миграция в Европу растет, достигнув пика в 2022 году до 189 620 человек. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда около 400 000 человек покинули свои родные места.

Для многих африканцев к югу от Сахары, которым не нужна виза для поездки в Тунис, эта североафриканская страна является трамплином в Европу, в то время как другие приезжают из Ливии, которая граничит с Тунисом.