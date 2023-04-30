В Норвегии открыли скульптуру моржа в натуральную величину
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Власти Норвегии отметили моржа бронзовой скульптурой. Скульптура норвежского художника Астри Тонояна была открыта на пристани Осло. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.
Детали
Бронзовая скульптура в натуральную величину изображает моржа Фрейю, лежащую на боку на берегу.
Ранее в рамках онлайн-кампании на создание статуи было собрано 25 000 долларов.
Фрейя, которая весила около 600 кг, была усыплена в августе прошлого года, что вызвало критику в скандинавской стране. Млекопитающее прославилось после того, как Фрейя забралась на лодки, чтобы позагорать.
Добавим
В 2016 году в китайском парке дикой природы морж убил туриста и смотрителя зоопарка. Сообщается, что турист делал селфи с существом, когда его схватили и утащили под воду, в то время как смотритель прыгнул в воду, чтобы спасти его, но также был затянут под воду.