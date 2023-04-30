Китай взвешивает возможность предоставления одиноким женщинам доступа к ЭКО, чтобы остановить сокращение населения

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Китай пытается замедлить демографический спад и рассматривает легализацию доступа незамужних женщин к процедуре ЭКО. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

Изменения означают, что незамужние женщины могут брать оплачиваемый отпуск по беременности и родам и получать детские субсидии, ранее доступные только супружеским парам.

Обеспокоенные первым за шесть десятилетий сокращением населения Китая и его быстрым старением политические советники правительства в марте предложили, чтобы одинокие и незамужние женщины имели доступ к замораживанию яйцеклеток и лечению ЭКО среди других услуг. Лидеры Китая публично не комментировали рекомендации.

"Если Китай изменит свою политику, чтобы позволить одиноким женщинам иметь детей, это может привести к увеличению спроса на ЭКО", - сказал Ив Липпенс, директор по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе INVO Bioscience, которая ожидает одобрения регулирующих органов для запуска своей технологии ЭКО в Китае

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) не ответила на просьбу Reuters прокомментировать либерализацию доступа к ЭКО, хотя ранее признавала, что многие молодые женщины откладывают планы выйти замуж и завести детей, отметив, что этому способствовала высокая стоимость образования и воспитания детей.

Липпенс отметил, что большинство клиник ЭКО в Китае работали на полную мощность до пандемии COVID-19 и, вероятно, снова окажутся в подобной ситуации, как только страна отменит ограничения. Нет оценок того, сколько пациентов хотят, но не могут получить доступ к лечению, но некоторые женщины, которым оно помогает, говорят, что часами ждут свою очередь.

"Очереди в больнице очень длинные", - говорит 34-летняя Сяньюй, замужем женщина, которая проходит ЭКО в Чунцине.

По данным академических журналов и отраслевых экспертов, китайские больницы и клиники, как государственные, так и частные, ежегодно проводят около 1 миллиона процедур ЭКО или циклов по сравнению с 1,5 миллионами в мире.

Цена на цикл, включающий лекарства для стимуляции яичников, сбор яйцеклеток, оплодотворение в лаборатории и перенос эмбрионов, регулируется в Китае. Он стоит от 3500 до 4500 долларов, что составляет около четверти цен в США.

В Китае 539 государственных и частных центров ЭКО, и NHC заявила, что к 2025 году намерена создать по одному центру на каждые 2,3 миллиона человек.

Ожидается, что китайский рынок ЭКО, включая лечение, лекарства и оборудование, в ближайшие годы будет расти в среднем на 14,5% в год, увеличившись почти вдвое с 49,7 млрд юаней до 85,4 млрд юаней (12,4 млрд долларов) 2025, по оценке исследовательского центра Leadleo.

Эксперты отрасли говорят, что гендерный дисбаланс, стигматизация в китайском обществе, с которой сталкиваются одинокие беременные женщины, и отсутствие социальных опросов, затрудняют количественную оценку общего спроса и того, насколько он возрастет, если реформы будут введены в ближайшее время.

Камила Касо, директор платформы Recharge Capital, инвестирующей в клиники и технологии лечения бесплодия, сказала, что китайским женщинам ежегодно производится 500 000 циклов ЭКО в клиниках других стран - треть всех циклов за пределами Китая.

По словам Касо, многие китаянки предпочитают зарубежные клиники, если они одиноки или хотят пройти различные генетические тесты или выбрать пол ребенка. Китайский закон трехлетней давности, направленный на устранение гендерного дисбаланса, запрещает родителям узнавать пол плода.

В стране с 1980 по 2015 год проводилась жесткая политика в отношении одного ребенка, что повлекло за собой много демографических проблем, позволивших Индии стать самой густонаселенной страной в мире. С этого времени лимит был увеличен до трех детей.

По данным Общества вспомогательных репродуктивных технологий, в Соединенных Штатах средний показатель успеха цикла ЭКО составляет 52%.

В Китае этот показатель составляет чуть более 30%, частично из-за высокого уровня стресса среди женщин и увеличения среднего возраста рождения детей, говорит Лин Хайвэй, директор Пекинской больницы Perfect Family, специализирующейся на лечении бесплодия. Зарубежные эксперты говорят, что качество некоторых лабораторий ЭКО в Китае также ниже.

По мнению экспертов по народонаселению, улучшение доступа к услугам по лечению бесплодия само по себе не решит демографическую проблему Китая, поскольку факторы от низких доходов до дорогостоящего образования, слабой системы социальной защиты и высокого гендерного неравенства требуют большего внимания.