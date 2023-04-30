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Сумщина: российские оккупанты совершили 6 обстрелов, зафиксировано более 54 взрывов

Сумщина: российские оккупанты совершили 6 обстрелов, зафиксировано более 54 взрывов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики 6 раз обстреливали Сумскую область, было зафиксировано более 54 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"В течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады", - говорится в сообщении.

Детали

В Середино-Будской громаде зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории рф с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по городу Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС.

Зноб-Новгородская община: с территории рф был 1 взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град", зафиксировано 25 взрывов.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметили в ОГА.

В Эсманской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 15 взрывов.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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