В Луганске больницам все труднее справиться с количеством российских оккупантов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Местным больницам временно оккупированного Луганска становится все труднее справиться с количеством раненых российских оккупантов, которое постоянно растет. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

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"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справляться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", - сообщают в Генштабе.

Напомним

Ранее в Генштабе сообщали, что в городе Марьинка Донецкой области, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.