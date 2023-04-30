Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,35 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
8895

В Луганске больницам все труднее справиться с количеством российских оккупантов

В Луганске больницам все труднее справиться с количеством российских оккупантов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Местным больницам временно оккупированного Луганска становится все труднее справиться с количеством раненых российских оккупантов, которое постоянно растет. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Местным больницам временно оккупированного Луганска все труднее справляться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город недавно из московской области прибыла группа медицинских работников, в частности, хирурги. Официальная цель приезда - обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска", - сообщают в Генштабе.

Напомним

Ранее в Генштабе сообщали, что в городе Марьинка Донецкой области, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.