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Днепропетровщина: местные власти Павлограда призывают находиться в безопасных местах

Днепропетровщина: местные власти Павлограда призывают находиться в безопасных местах

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Исполком города Павлоград, что в Днепропетровской области, призвал местных жителей находиться в безопасных местах и ожидать официальной информации. Об этом местные власти сообщили на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении.

Напомним

На Днепропетровщине и еще в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Павлоград
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