Новости: Война
30 апреля 2023, 22:33 • Полина Харченко • 35955
Днепропетровщина: местные власти Павлограда призывают находиться в безопасных местах
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Исполком города Павлоград, что в Днепропетровской области, призвал местных жителей находиться в безопасных местах и ожидать официальной информации. Об этом местные власти сообщили на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальной информации", - говорится в сообщении.
Напомним
На Днепропетровщине и еще в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
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