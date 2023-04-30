Новости: Война
30 апреля 2023, 22:53 • Полина Харченко • 16395
Взрывы в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Городской голова Мелитополя подтвердил информацию о взрывах, которые прогремели в оккупированном городе Бердянск, что в Запорожской области. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Ивана Федорова.
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"Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города.
Ожидаем хороших новостей от Генштаба", - написал он.
Напомним
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали о взрывах, которые прогремели во временно оккупированном Бердянске.
Источник: УНН
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