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Взрывы в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя

Взрывы в Бердянске подтвердил мэр Мелитополя

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Городской голова Мелитополя подтвердил информацию о взрывах, которые прогремели в оккупированном городе Бердянск, что в Запорожской области. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Ивана Федорова.

Цитата

"Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города.

Ожидаем хороших новостей от Генштаба", - написал он.

Напомним

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали о взрывах, которые прогремели во временно оккупированном Бердянске.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Бердянск, Мелитополь
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