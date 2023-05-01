Википедия не будет выполнять проверки возраста, которые требует британский законопроект о безопасности в интернете

КИЕВ. 1 мая. УНН. Википедия не будет проверять возраст пользователей, как это требуется законопроектом об онлайн-безопасности в интернете, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Википедия не будет выполнять никаких возрастных проверок, которые требуются согласно законопроекту о безопасности в интернете, заявляет ее фонд.

Ребекка МакКиннон из Фонда Викимедиа, говорит, что это "нарушило бы наше обязательство собирать минимум данных о читателях и корреспондентах".

Один из высокопоставленных чиновников Викимедиа из Великобритании опасается, что в результате сайт может быть заблокирован.

Однако правительство заявляет, что только сервисы, представляющие наибольший риск для детей, будут должны проверять возраст пользователей.

Дополнение

Законопроект о безопасности в ынтернете, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, возлагает на технологические компании обязанности защищать пользователей от вредоносного или незаконного контента и, как ожидается он вступит в силу уже в 2024 году.

Помимо требования к Википедии собирать данные о своих пользователях, проверка возраста также потребует "радикальной перестройки" технических систем.

Если сервис не будет соответствовать требованиям законопроекта, это может иметь серьезные последствия, включая крупные штрафы, уголовные санкции для руководства или ограничение доступа к сервису в Великобритании.

Викимедиа опасается, что сайт может быть заблокирован из-за законопроекта, а также из-за риска того, что он потребует проверки возраста.

Ранее в фонде заявляли, что этот законопроект в корне изменит способ работы сайта, заставив модерировать статьи не волонтеров, а именно редакторов.

Напомним

Википедия содержит миллионы статей на сотнях разных языков, написанных и отредактированных тысячами волонтеров со всего мира. По данным аналитической компании SimilarWeb, это восьмой по посещаемости сайт в Великобритании.