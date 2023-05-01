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Власти Павлограда заявили, что химическая опасность в городе отсутствует

Власти Павлограда заявили, что химическая опасность в городе отсутствует

КИЕВ. 1 мая. УНН. В городе Павлоград, что на Днепропетровщине, химическая опасность отсутствует, об этом сообщил исполком города на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки. Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним

Мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил информацию о взрывах в городе во время воздушной тревоги.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Павлоград
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