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В ОК "Юг" призвали не игнорировать воздушную тревогу

В ОК "Юг" призвали не игнорировать воздушную тревогу

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка, на фоне активности стратегической авиации следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги, сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена 2 подводными ракетоносителями. Суммарный залп "Калибров" до 8", - говорится в сообщении.

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Также Назаров отметил, что на фоне активности стратегической авиации следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, переходите в укрытие. Берегите себя!", - отметил он.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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