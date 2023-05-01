Самостоятельный расчет налога на недвижимость: ГНС представила "Калькулятор налога на имущество"

КИЕВ. 1 мая. УНН. Государственная налоговая служба Украины представила новый инструмент для самостоятельного расчета сумм налога на недвижимость, об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

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"Государственной налоговой службой Украины разработан новый сервис – "Калькулятор налога на имущество".

Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на веб-портале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличающиеся от земельного участка, и платы за землю с физических лиц", - говорится в сообщении.

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Также в ГНС отметили, что новый сервис будет способствовать повышению осведомленности граждан и качества уплаты налога на недвижимое имущество.

"Калькулятор налога на имущество" можно найти на вебпортале Государственной налоговой службы Украины, в разделе "Е-СЕРВИСЫ".