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Самостоятельный расчет налога на недвижимость: ГНС представила "Калькулятор налога на имущество"

Самостоятельный расчет налога на недвижимость: ГНС представила "Калькулятор налога на имущество"

КИЕВ. 1 мая. УНН. Государственная налоговая служба Украины представила новый инструмент для самостоятельного расчета сумм налога на недвижимость, об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

"Государственной налоговой службой Украины разработан новый сервис – "Калькулятор налога на имущество".

Он предоставляет возможность гражданам самостоятельно осуществлять на веб-портале ГНС расчет сумм налога на недвижимое имущество, отличающиеся от земельного участка, и платы за землю с физических лиц", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в ГНС отметили, что новый сервис будет способствовать повышению осведомленности граждан и качества уплаты налога на недвижимое имущество.

"Калькулятор налога на имущество" можно найти на вебпортале Государственной налоговой службы Украины, в разделе "Е-СЕРВИСЫ".

Источник: УНН
Теги: налоговая служба, налоги, государство
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