Новости: Война
1 мая 2023, 02:04 • Полина Харченко • 12045
В Мелитополе произошел "прилет" в месте базирования оккупантов
КИЕВ. 1 мая. УНН. В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в отель "Привал охотника", где базировались российские военные. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Мелитополь. У оккупантов немного пригорело в месте базирования.
Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу “Привал охотника”, где базировались оккупанты", - сообщил Андрющенко.
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Позже советник мэра Мариуполя добавил в одном из сообщений: "Оккупанты тоже подтверждают попадание. Прилетело в аэропорт где было очень много российского мяса военных и их БК".
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Источник: УНН
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