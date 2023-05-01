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ДТП на Киевщине: в Белогородке бус столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

ДТП на Киевщине: в Белогородке бус столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

КИЕВ. 1 мая. УНН. В городе Белогородка Киевской области, микроавтобус "Mercedes-Benz" столкнулся с мотоциклом "Bajaj Dominar", водитель двухколесного сейчас находится в больнице. Об этом сообщает Полиция Киевщины на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Белогородке бус столкнулся с мотоциклом: водитель двухколесного — в больнице

ДТП произошло около 13 часов. Предварительно полицейские Киевщины установили, что водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz" — 66-летний местный житель — нарушил Правила дорожного движения. Водитель, совершив поворот налево и пересекая сплошную линию, столкнулся с байком "Bajaj Dominar", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации, водителя мотоцикла с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, авария
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