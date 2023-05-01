Турецкая компания Baykar планирует производство нового боевого беспилотника в следующем году

КИЕВ. 1 мая. УНН. Турецкая оборонная компания Baykar планирует в следующем году начать производство нового БПЛА, который уже на начальном этапе вызвал международный интерес. Об этом сообщил глава компании Сельчук Байрактар, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Новый беспилотник Kizilelma расширит ассортимент продукции компании от медленных наземных ударных дронов до быстрых и маневренных, автономных, работающих наряду с истребителями.

"Он разработан как высокоавтономный, подконтрольный человеку боевой аппарат класса "воздух-воздух", - сказал Байрактар.

"В некотором смысле Kizilelma олицетворяет совершенно новое будущее боевой авиации", - сказал он.

Baykar планирует начать производство боевого беспилотника в небольших количествах в следующем году. Также БПЛА Kizilelma уже совершил свой первый полет в декабре, а в апреле начались летные испытания. Отмечается, что аппарат готов к испытательным полетам вместе с пилотируемыми самолетами.

Дополнение

За последние годы турецкая военная компания Baykar стала известной на международном уровне благодаря легкому беспилотнику TB-2, который использовался в Украине, Азербайджане и Северной Африке и имел огромный успех в экспорте. Благодаря TB-2 компания Baykar стала одним из крупнейших турецких оборонных экспортеров.

Напомним

Украина подписала три новых соглашения с производителем Baykar.