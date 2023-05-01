Ермак призвал не игнорировать воздушные тревоги

КИЕВ. 1 мая. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призывает не игнорировать воздушные тревоги. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.

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"Тревоги не игнорируем", - написал Ермак.

Напомним

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров призвал быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги на фоне активности стратегической авиации.